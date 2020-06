Al enigmático “Pirincho” del espionaje lo corrieron de escena en América

La primera pista la dio el lunes el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. En C5N aseguró que entre las pruebas que pudo ver la vicepresidenta en la causa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora aparece un “periodista” del Grupo América apodado “Pirincho”.

El dato conmovió varias redacciones, especialmente los pasillos de América.

Expediente Politico pudo saber que el tal Pirincho sería un personaje extraño, sin experiencia previa, que ingresó el año pasado al canal a trabajar como movilero del turno noche. Luego pasó al área de Producción.

En los pasillos de América aseguran que Pirincho, cuyo apellido empieza con L., ingresó de la mano de un conocido periodista del canal que ya tuvo algunos problemas con otras causas judiciales.

A partir del lunes, Pirincho fue corrido de escena para evitar comentarios.

Sin embargo, en el kirchnerismo dejan correr otra versión: aseguran que el mentado Pirincho sería un ex conductor que ya no está en el canal y al que Cristina lo tiene entre ceja y ceja. Esa versión hasta ahora no tiene datos ciertos.